Şiddet gören kadın KADES butonuna bastı! Ekipler gelince eşi yerine kendi gözaltına alındı

Adana'da Sözdar B. ile eşi Ali İhsan B. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Ali İhsan B., iddiaya göre eşini darbetti. Sözdar B. ise cep telefonundan KADES butonuna basıp yardım istedi.

BIÇAKLA EŞİNİ YARALADI

Daha sonra Sözdar B., mutfaktan aldığı bıçakla eşi Ali İhsan B.'yi kolundan, dizinden ve karnından yaraladı.İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Ali İhsan B., ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KADIN GÖZALTINA ALINDI

Polis ekiplerince gözaltına alınan Sözdar B., emniyete götürüldü. Hastanede tedaviye alınan Ali İhsan B.'nin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.