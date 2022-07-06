Şiddet gören kadın KADES butonuna bastı! Ekipler gelince eşi yerine kendi gözaltına alındı
Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Adana'da eşiyle tartışan kadın şiddet gördüğünü iddia ederek KADES butonuna bastı. Genç kadın daha sonra eşini evde bulunan bıçakla yaraladı. KADES'ten gelen ihbar üzerine bölgeye gelen ekipler ise kadını gözaltına aldı.
Adana'da Sözdar B. ile eşi Ali İhsan B. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Ali İhsan B., iddiaya göre eşini darbetti. Sözdar B. ise cep telefonundan KADES butonuna basıp yardım istedi.
BIÇAKLA EŞİNİ YARALADI
Daha sonra Sözdar B., mutfaktan aldığı bıçakla eşi Ali İhsan B.'yi kolundan, dizinden ve karnından yaraladı.İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Ali İhsan B., ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
KADIN GÖZALTINA ALINDI
Polis ekiplerince gözaltına alınan Sözdar B., emniyete götürüldü. Hastanede tedaviye alınan Ali İhsan B.'nin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.
Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar - 3. Sayfa