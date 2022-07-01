Son dakika haber... Çeşme'deki makilik alanda yangın başladı Son dakika 3. sayfa haberi: İzmir'in Çeşme ilçesinde, makilik alanda başlayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. İzmir'in Çeşme ilçesinde, makilik alanda başlayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Edinilen bilgiye göre, Çeşme ilçesi Ovacık Mahallesi'ndeki makilik alanda yangın çıktı. Yangın sonrası İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler yangın bölgesine sevk edildi. Yangına; 2 uçak, 2 helikopter ile havadan, arazözler ve iş makineleri ile karadan müdahale edildiği bildirildi. - İZMİR İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İzmir Çeşme 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika haber... Çeşme'deki makilik alanda yangın başladı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.