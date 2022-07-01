Son dakika haber... Çeşme'deki makilik alanda yangın başladı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika 3. sayfa haberi: İzmir'in Çeşme ilçesinde, makilik alanda başlayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
İzmir'in Çeşme ilçesinde, makilik alanda başlayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Edinilen bilgiye göre, Çeşme ilçesi Ovacık Mahallesi'ndeki makilik alanda yangın çıktı. Yangın sonrası İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler yangın bölgesine sevk edildi. Yangına; 2 uçak, 2 helikopter ile havadan, arazözler ve iş makineleri ile karadan müdahale edildiği bildirildi. - İZMİR
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa