Son dakika haber... Çeşme'deki makilik alanda yangın başladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... Çeşme'deki makilik alanda yangın başladı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika haber... Çeşme'deki makilik alanda yangın başladı

Son dakika 3. sayfa haberi: İzmir'in Çeşme ilçesinde, makilik alanda başlayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İzmir'in Çeşme ilçesinde, makilik alanda başlayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Edinilen bilgiye göre, Çeşme ilçesi Ovacık Mahallesi'ndeki makilik alanda yangın çıktı. Yangın sonrası İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler yangın bölgesine sevk edildi. Yangına; 2 uçak, 2 helikopter ile havadan, arazözler ve iş makineleri ile karadan müdahale edildiği bildirildi. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İzmir Çeşme 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title