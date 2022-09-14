Son dakika haber... Çatıdaki kiremitleri onarırken fenalaşan vatandaş, hayatını kaybetti

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde evinin çatısında kırılan kiremitleri onardığı sırada fenalaşan vatandaş, hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Devrekani ilçesine bağlı Bıngıldak köyünde ikamet eden İsmail Akbaş, evinin çatısındaki kırılan kiremitleri onarmak istedi. Çatıya çıkan İsmail Akbaş, kiremitleri onarırken aniden fenalaştı. Durumu fark eden yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Akbaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

İlk belirlemelere göre kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Akbaş'ın cenazesi, jandarma ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından, itfaiyece aracının merdiven ile çatıdan indirildi. Akbaş'ın cenazesi, Devrekani Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. - KASTAMONU