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Son dakika haberleri! Sel paniği kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri! Sel paniği kamerada

Son dakika haberleri: Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde etkili olan kuvvet sağanak yağış sebebi ile bazı köylerdeki evlerde su baskınları meydana geldi.

Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde etkili olan kuvvet sağanak yağış sebebi ile bazı köylerdeki evlerde su baskınları meydana geldi. Bir köyde sel sularının geliş anında vatandaşların yaşadığı panik kameraya yansıdı.

Çankırı'da şiddetli sağanak yağış etkili oldu. Sağanak yağış sebebiyle Çankırı'nın Yapraklı ilçesine bağlı bazı köylerde su baskınları meydana geldi. Ev ve yolların su altında kaldığı köylerde, bazı evleri de su bastı. Yapraklı ilçesine bağlı Buğay köyünde sel anında vatandaşların yaşadığı panik kameraya yansıdı. Görüntülerde bir vatandaşın, "Sel arabayı götürüyor. Bu ne" dediği görülüyor.

(Recep Arslan - İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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