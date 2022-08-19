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Son dakika haber: Bursa'da yangın, 3 kişilik aileyi evsiz bıraktı

Son dakika haber: Bursa'da yangın, 3 kişilik aileyi evsiz bıraktı

Son dakika haberler: Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde çıkan yangında, 3 kişinin yaşadığı ev alevlere teslim oldu.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde çıkan yangında, 3 kişinin yaşadığı ev alevlere teslim oldu. Gece yarısında başlayan yangın günün ilk ışıklarıyla söndürülürken, alevlere uykuda yakalanan ailenin ahşap evinden geriye hiçbir şey kalmadı.

Mustafakemalpaşa'ya 48 kilometre uzaklıktaki Çiviliçam Mahallesi'nde, Halil İbrahim Turan'a ait ahşap evde gece saat 02.00 sıralarında yangın çıktı. İlk müdahaleyi köylülerin yaptığı yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yardımıyla kontrol altına alındı. Günün ağarmasıyla ortaya çıkan zararda can kaybı yaşanmazken, 3 kişilik Turan ailesinin evi eşyalarla birlikte tamamen yandı. Elektrik tesisatından çıktığı belirlenen yangın sonrası Halil İbrahim Turan, Vesile Turan ve Davut Turan'a Çiviliçam Muhtarı Özcan Aydemir sahip çıktı. Yangınzede aile önce Aydemir'in evine, daha sonra ise köyde bulunan başka bir konuta yerleştirildi.

Komşularının yardımıyla hayata tutunmaya çalışan ailenin 15 adet küçükbaş hayvanı ise yangından zarar görmeden kurtarıldı. Ailenin, ev eşyasına ihtiyacı olduğu kaydedildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mustafakemalpaşa İbrahim Turan Bursa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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