Bilecik yerel haberi: Bilecik'te uyuşturucu operasyonu 3. Sayfa Haberleri Bilecik haber... Bilecik'te uyuşturucu operasyonuBİLECİK Bilecik'te düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili yakalanan 1 kişi çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bilecik'te uyuşturucu operasyonu BİLECİK Bilecik'te düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili yakalanan 1 kişi çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Alınan bilgilere göre, Pazaryeri'nde Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uygulama noktasında şüphelendikleri aracı durdurdu. Araç içerisinde bulunan E.B. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada piyasa değeri 15 bin TL olan 41.50 gram metamfetamin, 8.63 gram sentetik kannabinoid maddesi, 0,37 gram plaka esrar maddesi ve bir adet uyuşturucu madde kullanımına yarayan cam aparat ele geçirildi. Şüpheli E.B. alınan ilk ifadesinin ardından Bozüyük Adliyesine sevk edilirken, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsmet Cep Bozüyük Bilecik 3. Sayfa Yerel Haberler

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