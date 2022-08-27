Son dakika haber! Bafra'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Samsun'un Bafra ilçesinde uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotikle Mücadele Grup Amirliği ekipleri torbacılara göz açtırmıyor. Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını aralıksız olarak yürütülen narkotik ekipleri, dün gece bekçiler tarafından alınan bir kişide 7 paket metamfetamin maddesi ele geçirilmesi üzerine çalışma başlattı. Üzerinde 7 paket metamfetamin maddesi ele geçirilen N.G.'nin uyuşturucu temin ettiği 3 adrese sabaha karşı 04.30 sıralarında baskın düzenleyen narkotik ekipleri ikametgahlarda yaptığı aramalarda 11 paket folyeye sarılı metamfetamin maddesi ile ayrıca ikametin muhtelif yerlerinde 14 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi.

Gözaltına alınan K.E. ve N.G. isimli şahıslar işlemlerinin ardından uyuşturucu ticareti yapmak suçundan çıkarıldıkları Bafra Adliyesi'nde tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN