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Son dakika haber... Aydın merkezli 11 ilde tarihi eser operasyonu: 34 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber... Aydın merkezli 11 ilde tarihi eser operasyonu: 34 gözaltı

Son dakika haberleri: Aydın merkezli 11 ilde gerçekleştirilen tarihi eser operasyonunda 34 şüpheli gözaltına alınırken, gözaltına alınan kişiler arasında Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü A.Y. ve yardımcısı E.D.'nin de bulunduğu öğrenildi.

AYDIN (İHA) - Aydın merkezli 11 ilde gerçekleştirilen tarihi eser operasyonunda 34 şüpheli gözaltına alınırken, gözaltına alınan kişiler arasında Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü A.Y. ve yardımcısı E.D.'nin de bulunduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen 37 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Aydın, Ankara, Amasya, Aksaray, Karaman, Kayseri, Mersin, Muğla, Samsun, Yalova, Zonguldak illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda aralarında Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü A.Y. ve yardımcısı E.D.'nin de bulunduğu 34 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 18. yüz yıla ait olduğu değerlendirilen bir heykel de satışa hazırlanırken ele geçirildi. Diğer 3 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Arkeoloji Müzesi, Cumhuriyet, Aydın, 3. Sayfa, Haberler

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