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Son dakika haber: Asaf bebek Aydın'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti

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Son dakika haber: Asaf bebek Aydın'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti

Bir son dakika haberine göre Denizli Sağlık Sen Kurucu Şube Başkanı Dr. Ali Tatar'ın 3 yaşındaki torunu Asaf Tüzünol, Aydın'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti.

Denizli Sağlık Sen Kurucu Şube Başkanı Dr. Ali Tatar'ın 3 yaşındaki torunu Asaf Tüzünol, Aydın'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti.

Kaza, Aydın- Denizli kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Denizli'de altyapı antrenörlüğü yapan F.T. idaresindeki 20 PN 511 plakalı otomobil, Denizli istikametinde ilerlerken, aynı yönde giden V.E. yönetimindeki 03 AAR 904 plakalı araca arkadan çarpı. Kazada her iki araçta bulunan 2'i ağır 6 yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Durumu ağır olan 3 yaşındaki Asaf Tüzünol, hastanede yapılar tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazada annesi ve babası da yaralanan Tüzünol'un acı haberi ailesini yasa boğdu. Denizli Sağlık Sen Kurucu Şube Başkanı Dr. Ali Tatar'ın 3 yaşındaki torunu Asaf Tüzünol'un cenazesinin öğle namazına müteakip Denizli Asri Mezarlıkta son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ali Tatar Denizli Aydın 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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