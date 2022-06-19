Son dakika haber: Antalya'da ters yönden yola çıkan ticari taksi motosiklet sürücüsünün ölümle burun buruna getiedi

Antalya'nın Serik ilçesinde ticari taksi ile motosiklet çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza Serik ilçesine bağlı Yeni mahalle, Hürriyet Caddesinde meydana geldi. Adnan K.'nın kullandığı 07 YDN 02 plakalı ticari taksi kestirmeden gitmek için ters şeritten yola çıktı. Bu esnada manavdan alışveriş yapmak için gelen Halil Şahan (18) idaresinde ki 07 AJS 662 plakalı motosikletin önüne çıktı. Motosiklet sürücüsü Şahan, ticari aracı aniden karşısında görünce kontrolü sağlayamadı ve motosikletiyle ticari taksiye çarptı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, olay sonrası çevrede bulunan vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdiler. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri kaza sonrası yaralanan Halil Şahan'ı ambulans ile hastaneye sevk etti. Kaza sonrası polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kazaya karışan ticari taksinin ters şeritten giderek yola çıktığını belirten yaralan gencin kız kardeşi Nazlı Şahan, "Kamera kayıtlarına baktık. Taksici ters yönden geliyor, abim de kendi yolundan gelirken kavşakta çarpışıyorlar. Çarpıştıkları yerde çöp konteynerleri var. Allah korudu ki kafasını çarpmadı. Çarpsaydı kafasına ağır bir darbe alabilirdi ve iç kanama bile geçirebilirdi. Olay yerine ambulans geldi ve abim hastaneye götürüldü ve biz de gittik arkasından. Olay yerine geldiğimizde ise şahıs arabasını ileriye çekip olay burada diye anlatıyordu. Daha sonra kamera kayıtlarından izledik neyin ne olduğunu. Bizim tek isteğimiz bu yolun düzeltilmesi. Çünkü çok kaza oluyor. Allah korusun daha kötüsü de olabilirdi. Kırığı, çıkığı yok ama yüzü kötü durumda şu anda" şeklinde konuştu. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa