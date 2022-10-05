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Son dakika haber: Alacak verecek meselesi kanlı bitti... Silahlı saldırıda bir kişinin kafasından vurulduğu anlar kamerada

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberine göre Alacak verecek meselesi kanlı bitti.

Alacak verecek meselesi kanlı bitti... Silahlı saldırıda bir kişinin kafasından vurulduğu anlar kamerada

ADANA - Adana'da alacak verecek meselesi yüzünden iki kişinin yaptığı silahlı saldırıda bir kişinin kafasından vurulması anbean görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre olay dün merkez Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Şeyhmus Doğan'ın yeğeni, Esmer ve Müslüm T.'den borca hırdavat malzemesi aldı. Doğan'ın yeğeni borcunun bir kısmını ödedi. Ancak kalan kısmını ödemediği için Esmer ve Müslüm T. tarafından tehdit edilmeye başlandı. Dün de Esmer ve Müslüm T., Doğan'ın evinin önüne gelerek ateş etmeye başladı. Açılan ateş sonucu Doğan kafasından yaralandı. Zanlılar da kaçıp izini kaybettirdi. Bu anlar ise güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. Yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri adrese gelerek çalışma başlattı. Kısa sürede zanlıların kimliğini belirleyen polis onları yakalamak için adreslere baskınlar yaptı. Polisin zanlıları yakalama çalışması devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe - 3. Sayfa

Seyhan Müslüm Adana 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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