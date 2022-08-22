Son dakika haberi: Ağrı'da kafa kafaya çarpışan çekici ve kamyon alev aldı: 1 yaralı 3. Sayfa Haberleri Son dakika gelişmesine göre Ağrı'da kafa kafaya çarpışan çekici ve kamyon alev aldı: 1 yaralı Ağrı Eleşkirt-Erzurum karayolunda kafa kafaya çarpışan çekici ve kamyon alev aldı. Ağrı'da kafa kafaya çarpışan çekici ve kamyon alev aldı: 1 yaralı AĞRI - Ağrı Eleşkirt-Erzurum karayolunda kafa kafaya çarpışan çekici ve kamyon alev aldı. Kazada bir kişi hafif yaralandı. Alınan bilgilere göre kaza, Sarıcan Deresi mevkiinde meydana geldi. Viraja hızlı girdiği iddia edilen H.U.B. yönetimindeki 77 AAD 468 plakalı çekici ve buna bağlı 76 AAD 511 plakalı yarı remork direksiyon hakimiyetini kaybederek Ağrı'dan Erzurum istikametine gelen B.A. idaresindeki 34 EMY 218 plakalı kamyonla kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki araçta devrilerek alev aldı. Yoldan geçen vatandaşlar durumu jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri araçlarda çıkan yangını söndürmek için çalışma başlattı. Öte kaza da hafif yaralanan sürücü H.U.B. kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ramazan Demir Eleşkirt Ağrı 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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