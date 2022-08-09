Son dakika haberi | 8 askerin katil zanlısı PKK-KCK'lı terörist yakalandı Son dakika haber: Hakkari'de 2012 yılında 8 askerin şehit edilmesi, 16 askerin yaralanmasına katılan PKK-KCK'lı terörist yakalanarak adliyeye sevk edildi. Hakkari'de 2012 yılında 8 askerin şehit edilmesi, 16 askerin yaralanmasına katılan PKK-KCK'lı terörist yakalanarak adliyeye sevk edildi. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan kapsamlı istihbarı çalışmalar neticesinde, geçmiş dönemde PKK/KCK silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü, Türkiye'de Hakkari bölgesinde askeri birliklere, konvoylara silahlı ve EYP'li saldırı tarzında eylemlerde bulunduğu, 20 Haziran 2012 tarihinde Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Yeşiltaş Jandarma karayoluna yönelik 8 askerin şehit olduğu, 16 askerin ise yaralandığı saldırıya katıldığı, Suriye ve Irak-Gare bölgesinde örgüt adına silahlı faaliyet göstermesini müteakip yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaparak Gaziantep'te ikamet ettiği tespit edilen Ş.M. PKK/KCK terör örgütü mensubu, bugün Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Gaziantep Merkez'de icra edilen operasyon sonucunda yakalandı. Geniş güvenlik önlemleri altında PKK'yı terörist, Kilis Adliyesine sevk edildi. (Mehmet Ali Dağ/İHA) İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Hakkari PKK 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika haberi | 8 askerin katil zanlısı PKK-KCK'lı terörist yakalandı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.