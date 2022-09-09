Son dakika haberi... 7 aylık hamile eşini öldüren sanık: "Alkol içtim, 'senden adam mı olur' deyince kendimi kaybettim"

Son dakika haberleri... 7 aylık hamile eşini öldüren sanık: "Alkol içtim, 'senden adam mı olur' deyince kendimi kaybettim" Isparta'da yaşanan Raziye Karabuğa cinayetinin ilk duruşması görüldü Isparta'da ve 7 aylık hamile olan eşi Raziye Karabuğa'yı öldüren sanık hakim karşısına çıktı.

7 aylık hamile eşini öldüren sanık: "Alkol içtim, 'senden adam mı olur' deyince kendimi kaybettim"

Isparta'da yaşanan Raziye Karabuğa cinayetinin ilk duruşması görüldü

ISPARTA - Isparta'da ve 7 aylık hamile olan eşi Raziye Karabuğa'yı öldüren sanık hakim karşısına çıktı. Sanık, "Alkollü içecek içtim eşime sordum, o da doğru olduğunu söyledi. 'Senden adam mı olur? Senin eve geldiğin mi var?' deyince araçtan indim kendimi kaybettim" dedi.

Olay, 1 Mart günü merkeze bağlı Yazısöğüt Köyü yakınlarında meydana geldi. Şehmuz G. ile 1 yıldır dini nikahlı olarak yaşadığı ve 7 aylık hamile olan Raziye Karabuğa otomobille gezmeye çıktı. Bu sırada çift arasında tartışma çıktı. Tartışma sonucunda Şehmuz G., Raziye Karabuğa'yı yanındaki tüfekle 2 el ateş ederek baş ve göğüs bölgesinden vurdu. Şehmuz G., ağır yaralanan Raziye Karabuğa'yı Isparta Şehir Hastanesi'ne bırakarak, olay yerinden kaçtı. Raziye Karabuğa ve karnındaki bebek tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, polis tarafından yakalanan Şehmuz G., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Şehmuz G., hakkında hazırlanan iddianamede 'Gebe olduğu bilinen kadını öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Şehmuz G.'nin yargılanmasına başlanırken, ilk duruşma Isparta 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Şehmuz G., tarafların avukatları ve aileleri katıldı.

"Senden adam mı olur' deyince kendimi kaybettim"

Duruşmada daha önceden yanlış ifade verdiğini dile getiren Şehmuz G., olayı şu sözlerle anlattı:

"Kaynanam eve geldi. Bana 'çocuk senden değil babandan, senin ailen biliyor sana söylemiyor' dedi. Eşimi aldım ve yengeme gittik. O da 'doğru' dedi. Alkollü içecek içtim eşime sordum, o da doğru olduğunu söyledi. 'Senden adam mı olur? Senin eve geldiğin mi var?' deyince araçtan indim kendimi kaybettim. Eşimi kan içinde gördüm. Hastaneye geldim 5-10 dakika bekledim bırakıp gittim. Bana bunları yaptıran kaynanam."

"Eşimi kan içinde görünce pişman oldum"

Mahkeme başkanının "Öyle bir şey yok deseydi yine inanmayacak mıydın? Yapacak mıydın?" soruları karşısında Şehmuz G., "Konuşsam daha kötü olurdu. Eşimi kan içinde görünce pişman oldum" şeklinde cevap verdi. Mahkeme başkanının "Babana kast yapma düşüncen oldu mu?" sorusuna, "Hayır olmadı" diyerek cevap veren Şehmuz G. daha önce verdiği tüm ifadeleri reddederek, "Korkumdan doğru söyleyemedim. Kaynanamın ismini verirsem sonuç kötü olur diye ismimi verme' dedi. Uyuşturucunun etkisi ile ifadelerimi nasıl verdim hatırlamıyorum. Cezaevine gelen annem 'doğruları söyle bir şey olmaz' dedi. Bende doğruyu söylemeye karar verdim" şeklinde ifade verdi.

Mahkeme akıl Şehmuz G'nin akıl sağlığının yerinde olup olmadığı için İstanbul halk sağlığı kurumuna sevkine gönderirken tutukluluk halinin devam etmesine karar verdi.

"En ağır cezanın verilmesini talep ediyoruz"

Mahkeme sonrası basın açıklamasında bulunan Isparta Baro Başkanı Ünsal Çankaya, "Bugün çıkmış olduğumuz duruşmada tutuklu sanık kendince birtakım kurgusal ifadelerle suçtan kurtulmaya çalışmıştır fakat mahkeme verdiği kararda tutukluluk haline devam etmiştir. Annesinin rahatsızlanması nedeniyle ifadesi alınamadı dolayısıyla henüz dava sonuçlanmış değil. Biz erkek şiddeti sonucunda katledilen Raziye'nin hakkını aramaya onun için adalet aramaya devam edeceğiz . Biz katil için en ağır cezanın verilmesini talep ediyoruz. Bundan sonra bu ülkede kadına karşı şiddet olgusunun bu ülke topraklarından söküp atılana kadar mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

Yaklaşık 4 yıldır kızı ile görüşmediğini dile getiren baba İsmail Durmaz ise, "Türk adaletinin vereceği karara saygılıyız. Hiçbir ceza indirimi olmadan en büyük cezayı alması için başta Ünsal başkanımız olmak üzere tüm avukatlarımıza güveniyorum" dedi.

(SO-SM-ÖZ-Y)