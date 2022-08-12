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Son dakika haber: 20 günlük evli çiftin kavgası kanlı bitti: Damat öldürüldü, 2 kişi yaralandı

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Son dakika haber: 20 günlük evli çiftin kavgası kanlı bitti: Damat öldürüldü, 2 kişi yaralandı

Son dakika habere göre Diyarbakır'da 20 gün önce evlenen çiftin tartışmasına aileler de karışınca çıkan bıçaklı kavgada damat hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Diyarbakır'da 20 gün önce evlenen çiftin tartışmasına aileler de karışınca çıkan bıçaklı kavgada damat hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Olay, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Lezgin Avcı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 20 gün önce evlenen 22 yaşındaki Baran U. eşi (23) E.U. ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışma kısa sürede aile fertlerinin de dahil olmasıyla büyüdü. Bıçaklı kavgaya dönüşen tartışmada 22 yaşındaki 20 günlük damat Baran U. ve (28) A.U., (50) N.U. yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çağrılan acil sağlık ekiplerince Selehaddin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. 7 bıçak darbesiyle yaralanan damat Baran U. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili güvenlik güçleri geniş çapta inceleme başlatırken kavgaya karışan şahısların yakalanması için operasyon başlatıldı. Baran U. Otopsisi yapılmak üzere morga kaldırılırken yaralı olan 2 kişi tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Diyarbakır Bağlar 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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