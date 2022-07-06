Son dakika haberi | Göçerleri taşıyan kamyonet şarampole yuvarlandı: 10 yaralı Son dakika haberine göre Göçerleri taşıyan kamyonet şarampole yuvarlandı: 10 yaralı Van'ın Başkale ilçesinde göçerleri taşıyan kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu 10 kişi yaralandı. Göçerleri taşıyan kamyonet şarampole yuvarlandı: 10 yaralı VAN - Van'ın Başkale ilçesinde göçerleri taşıyan kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu 10 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre kaza, Başkale ilçesine bağlı Barış Mahallesi'nin Yavrucak mezrası mevkiinde meydana geldi. İlçedeki Şivreş Yaylası'nda kalan Şırnaklı göçerlerin içerisinde bulunduğu Abdullah Sevacı yönetimindeki 01 ACE 668 plakalı Ford Transit marka kamyonet, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 kişi yaralandı. Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla devlet hastanesine kaldırıldı. Başkale Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından sağlık durumları ağır olan yaralılar Van'daki hastanelere sevk edildi. İhlas Haber Ajansı / Harun Aksu - 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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