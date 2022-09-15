Son Dakika | Eskişehir'de sokak ortasında yaşanan kavga anları cep telefonu kamerasında
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Son dakika haberler... Eskişehir'de sokak ortasında yaşanan kavga anları, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Eskişehir'de sokak ortasında yaşanan kavga anları, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, Mamure Mahallesi Yücelen Sokak üzerinde meydana geldi. Çevredekilerin iddiasına göre, 2 şahıs arasında bir anda "ters bakma" tartışması başladı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte kavgada yumruklar konuştu. Ayırmaya çalışan vatandaşların da kavgaya dahil olmasıyla olay büyüdü. Karşılıklı yumrukların savrulduğu kavgada; plastik tabure, soda şişesi ve çay bardağı da taraflar arasında havada uçuştu. Yaşanan korkulu anlar ise çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa