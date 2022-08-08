Son Dakika | Elektrik akımına kapılan işçinin feci ölümü Son dakika haberlerine göre Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 5 katlı binada çalışan 46 yaşındaki işçi, elektrik akımına kapılarak beton zemine düştü. Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 5 katlı binada çalışan 46 yaşındaki işçi, elektrik akımına kapılarak beton zemine düştü. Ağır yaralanan işçi, ekiplerin tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olay, Dumlupınar Mahallesi Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5. kattaki iskelede çalışan Bülent Aslan'ın (46) elindeki profil, yüksek gerilim tellerine çarptı. Elektrik akımına kapılan Aslan, 5. kattan beton zemine düştü. Durumu gören iş arkadaşları hemen 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, Aslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Tüm mahallenin elektriği kesilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kocaeli 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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