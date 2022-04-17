Son Dakika | Diyarbakır'da dereye düşen çocuk hayatını kaybetti

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde dereye düşen 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay, Ergani ilçesi Bereketli köyünde meydana geldi. İddiaya göre, köy imamının oğlu Ömer Faruk Özcan (7) bulunduğu alandan geçen dereye düştü. Suda boğularak hayatını kaybeden çocuğun cansız bedeni su yüzeyine çıkıncı çobanlar tarafından fark edildi. 112'ye yapılan ihbar üzerine olay yerine 112 Acil, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Küçük çocuğun cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Ergani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa