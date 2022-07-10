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Son dakika haber... Çamaşır suyu içen çocuk hastanelik oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber... Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda çamaşır suyu içen 1 yaşındaki çocuk hastanede tedavi altına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda çamaşır suyu içen 1 yaşındaki çocuk hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Hamidiye Mahallesi Pazar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1 yaşındaki Yiğithan O. yerde unutulan bidon içindeki çamaşır suyunu içti. Fenalaşan çocuk özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tetkiklerin ardından minik bebek, ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

(Salih Bilal Aslan/İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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