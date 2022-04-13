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Son dakika... Çalıştığı akaryakıt istasyonunda silahla vuruldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi... Çalıştığı akaryakıt istasyonunda silahla vuruldu Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 1 kişi, çalıştığı akaryakıt istasyonunda silahla vurularak yaralandı.

Çalıştığı akaryakıt istasyonunda silahla vuruldu

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 1 kişi, çalıştığı akaryakıt istasyonunda silahla vurularak yaralandı.

Olay, bugün 17.00 sıralarında Kocaeli'nin Kartepe ilçesine bağlı İbrikdere Mahallesi D-100 Karayolu Ankara istikametinde bulunan akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akaryakıt istasyonunda çalışan H.G., ismi henüz belirlenemeyen zanlı tarafından çalıştığı sırada silahla vuruldu. Yaralanan H.G., akaryakıt istasyonunun çalışanları tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri yol boyunca, ağaçlık alanlarda, olaya ait silahı aradı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Son dakika... Çalıştığı akaryakıt istasyonunda silahla vuruldu

Son dakika... Çalıştığı akaryakıt istasyonunda silahla vuruldu

Son dakika... Çalıştığı akaryakıt istasyonunda silahla vuruldu

Son dakika... Çalıştığı akaryakıt istasyonunda silahla vuruldu

Son dakika... Çalıştığı akaryakıt istasyonunda silahla vuruldu

Son dakika... Çalıştığı akaryakıt istasyonunda silahla vuruldu

Son dakika... Çalıştığı akaryakıt istasyonunda silahla vuruldu

Son dakika... Çalıştığı akaryakıt istasyonunda silahla vuruldu

İhlas Haber Ajansı / Cüneyt Önelge - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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