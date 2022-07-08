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Motosikletin üstünde televizyon taşıdı... Trafikte tehlikeli taşımacılık kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Motosikletin üstünde televizyon taşıdı... Trafikte tehlikeli taşımacılık kamerada

Motosikletin üstünde televizyon taşıdı.

Motosikletin üstünde televizyon taşıdı... Trafikte tehlikeli taşımacılık kamerada

BURSA Bursa'da trafikte yaşanan tehlikeli anlar, diğer sürücülerin cep telefon kameralarına yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişi kendi canını hiçe sayarak seyir halindeki motosiklette televizyon taşıdı. Sürücü, neredeyse önünü bile güçlükle gördüğü görülürken bu anlar trafikteki diğer bir sürücünün cep telefon kamerasına yansıdı. Diğer bir görüntüde ise otomobil sürücüsü demir boruyu aracının bagajını açarak otomobilin içinden geçirerek taşıdı. O anlar cep telefon kamerasına yansıdı.

İhlas Haber Ajansı / Ali Kamur - 3. Sayfa

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