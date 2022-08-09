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Son dakika haber! Bir ailenin yok olduğu evdeki cenazeler morga kaldırıldı

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Son dakika haberi... Bir ailenin yok olduğu evdeki cenazeler morga kaldırıldı Kahramanmaraş'ta cinnet getirdiği iddia edilen gencin, intiharından önce tabanca ile öldürdüğü anne, ağabey ve kardeşinin cenazeleri, otopsi için morga götürüldü.

Bir ailenin yok olduğu evdeki cenazeler morga kaldırıldı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta cinnet getirdiği iddia edilen gencin, intiharından önce tabanca ile öldürdüğü anne, ağabey ve kardeşinin cenazeleri, otopsi için morga götürüldü.

Onikişubat ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen ve bir ailenin yok olmasına neden olan olayda, 22 yaşındaki Burak Özyürek, evlerinin damında intihar girişiminde bulunduğu sırada kendisini vazgeçirmek isteyen babası polis memuru Mehmet (51), annesi Hacer (45), ağabeyi Furkan ve kardeşi Talha Özyürek'e babasına ait silahla kurşun yağdırmıştı.

Burak Özyürek, daha sonra aynı silahla kafasına ateş ederek yaşamına son vermişti.

Dehşetin yaşandığı olayda anne Hacer ile ağabey Furkan ve Burak ile ailenin en küçük çocuğu Talha Özyürek hayatını kaybetmişti.

Ağır yaralanan baba Mehmet Özyürek ise kaldırıldığı Sular Akademi Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti.

Aile fertlerinin cansız bedenleri, savcılık ve jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından otopsileri yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Kan donduran olayın yaşandığı evin çevresine toplanan vatandaşlar ise çalışmaları korku ve endişe dolu gözlerle izledi.

5 kişilik ailenin cenazelerinin yarın Onikişuba İlçesi Önsen Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verilecek.

İhlas Haber Ajansı / Halil Ulubey - 3. Sayfa

Kahramanmaraş 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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