Camide iki çocuğu tacizde bulunduğu iddia edilen şahıs tutuklandı Balıkesir'de mahalle sakinleri tarafından camide çalışması için ücret karşılığı anlaşılan ve Kur'an kursuna katılan iki çocuğa tacizde bulunduğu iddiası üzerine soruşturma başlatılan kişi tutuklandı. Dursunbey ilçesinde Ericek Mahallesi'ndeki vatandaşların, müftülük ve kaymakamlığa bilgi vermeden din görevlisi kadrosu boş olan camide çalışması için ücret karşılığı anlaştığı B.Ç'nin, Kur'an kursuna katılan iki çocuğa tacizde bulunduğu iddiası üzerine Dursunbey Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. TUTUKLANDI Jandarma ekiplerince gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Konuyla ilgili idari inceleme başlatan Balıkesir İl Müftülüğünün, Diyanet İşleri Başkanlığından müfettiş talep ettiği öğrenildi. AA / Miraç Kaya - 3. Sayfa Balıkesir Ericek 3. Sayfa Haberler

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