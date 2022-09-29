Son dakika 3. sayfa: Yoldan çıkan araç toprak yığınına çarptı: 3 yaralı 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberi: Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde yoldan çıkan hafif ticari araç, yol kenarındaki toprak yığınına çarptı. Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde yoldan çıkan hafif ticari araç, yol kenarındaki toprak yığınına çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, Kastamonu'nun Devrekani ilçesi Kastamonu-Bozkurt karayolu Kasaplar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gülten Ü. idaresindeki 37 ABS 398 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak yol kenarındaki toprak yığınına çarptı. Kazada araç sürücüsü Gülten Ü., Mustafa K. ve Saniye E. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kastamonu Bozkurt Devrekani Kastamonu Tragger 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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