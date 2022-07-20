Son dakika 3. sayfa: Tomruk yüklü tırda çıkan yangın büyümeden söndürüldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika 3. sayfa: Tomruk yüklü tırda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika 3. sayfa: Tomruk yüklü tırda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Son dakika haberleri: Bilecik'in Bayırköy beldesinde tomruk yüklü tırda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Bilecik'in Bayırköy beldesinde tomruk yüklü tırda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Bayırköy'de sabah saatlerinde seyir halinde olan 11 ABD 122 plakalı tomruk yüklü çekici tırın arka lastiklerinden biri alev aldı. Yangını fark eden sürücü olayı 112 acil servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine intikal eden Bayırköy Belde Belediyesine ait itfaiye ekipleri yangını ivedilikle söndürürken, araçta maddi hasar meydana geldi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tam Gemi Şok Denemeleri Bayırköy Bilecik 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title