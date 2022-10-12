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Baba oğul tartışması 4 kurşunla bitti! Biri mezara diğeri hapse

3. Sayfa Haberleri

Baba oğul tartışması 4 kurşunla bitti! Biri mezara diğeri hapse

Antalya'da Duran G. ile oğlu Cihat G. arasında çıkan tartışma, baba Duran G.'nin oğlunu silahla vurmasıyla son buldu. Cihat G. vücuduna isabet eden 4 kurşun ile yaralandı. Yaralı genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Baba Duran G. Jandarma tarafından gözaltına alındı.

Antalya Alanya'da yaşayan Duran G. (50) ile oğlu Cihat G. (28) arasında iş yerinde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle baba Duran G., yanında bulunan silahla oğlunu 4 yerinden yaraladı. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Baba oğul tartışması 4 kurşun ile bitti! Genç adam hayatını kaybetti

VURULAN GENÇ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Cihat G. sağlık ekipleri tarafından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen Cihat G. hayatını kaybederken, baba Duran G. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mahmutlar Jandarma Antalya Alanya 3. Sayfa Haberler

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