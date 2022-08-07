Son dakika 3. sayfa: Samsun'da otomobil takla attı: 3 yaralı - Haberler

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Son dakika 3. sayfa: Samsun'da otomobil takla attı: 3 yaralı

Son dakika 3. sayfa: Samsun'da otomobil takla attı: 3 yaralı

Son dakika haberi... Samsun'da kontrolden çıkan otomobil bariyere çarparak takla attığı kazada 3 kişi yaralandı.

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Samsun'da kontrolden çıkan otomobil bariyere çarparak takla attığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Terme ilçesi Ahmetbey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, U.Y. idaresindeki 35 TAJ 87 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yol kenarındaki bariyere çarptı. Kazada çarpışmanın şiddetiyle takla atan otomobil su kanalına devrildi. Kazada yaralanan U.T., B.B. ve sürücü U.Y. çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkartıldı. 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Terme Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Samsun 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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