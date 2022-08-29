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Son dakika 3. sayfa: Ormanlık alanda çıkan yangın korkuttu

3. Sayfa Haberleri

Son dakika 3. sayfa: Ormanlık alanda çıkan yangın korkuttu

Son dakika haberler... Adıyaman-Gölbaşı Karayolu üzerinde bulunan ormanlık alanda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Adıyaman-Gölbaşı Karayolu üzerinde bulunan ormanlık alanda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Gölbaşı Karayolu Besni yol ayrımı yakınlarında bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Piknik ateşinden kaynaklandığı tahmin edilen yangını fark eden vatandaşlar bir yandan durumu itfaiye ekiplerine bildirirken bir yandan ise alevlere müdahale etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ile vatandaşların yardımıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adıyaman Gölbaşı İtfaiye Besni 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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