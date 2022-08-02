Marketin önündeki saksıyı gözüne kestiren kadın, önce çiçeği suladı sonra kökünden sökerek çaldı

Cumhuriyet Mahallesi Müftülük Caddesi üzerinde bulunan Gazi Erdoğan'a ait bir marketin önünde saksı içerisinde bulunan çiçeği gözüne kestiren bir kadın, sabahın erken saatlerinde kimsenin olmadığını fark ederek elindeki suyla önce çiçeği suladı. Toprağın yumuşamasını bekleyen kadın daha sonra çiçeği kökünden söktü.

KAMERALARA SANİYE SANİYE YANSIDI

Kim olduğu belirlenemeyen kadın, daha sonra çaldığı çiçekle olay yerinden ayrılırken yaşanılan hırsızlık anları ise iş yeri kamerasına saniye saniye yansıdı.

"GELİP İSTESELER VERİRDİK"

Bir süre sonra çiçeğin çalındığını fark eden Gazi Erdoğan, güvenlik kameralarını izlemeye başlayınca çiçeğin çalındığını fark etti. Çiçeğin çalınmasına oldukça şaşırdığını dile getiren Gazi Erdoğan, "Kadın gelerek önce çiçeği suluyor. Bende ilk başta çiçeği suluyor diye sevindim ama sonra baktım ki kadın çiçeği söküp götürüyor. Daha önceden de farklı kişiler tarafından çiçeklerimiz çalındı. Değişik değişik kişilerle karşılaşıyoruz. Çiçeği gelip isteselerdi verirdik çalmalarına gerek yok. Bu şekilde yapmaları bizi daha çok üzüyor" diye konuştu.