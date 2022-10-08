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Son dakika 3. sayfa: Metruk binada mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika 3. sayfa: Metruk binada mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı

Son dakika haberler: Erzincan'da metruk bir binanın bodrumuna düşen ve oradan çıkamayan köpek itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Erzincan'da metruk bir binanın bodrumuna düşen ve oradan çıkamayan köpek itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Erzincan Merkez Barbaros Mahallesinde bulunan metruk bir binanın bodrum katına düşen ve oradan çıkamayan köpeği fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye erlerinden birisi bodruma inerek yukarı da bekleyen diğer arkadaşına köpeği kucaklayarak verdi. Yukarı da bekleyen itfaiye de köpeği tutarak dışarıya çıkmasını sağladı. Özgürlüğüne kavuşan köpek koşarak olay yerinden uzaklaşırken çevrede ki vatandaşlar itfaiyenin duyarlı davranışından ötürü teşekkür ettiler. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Erzincan Merkez Erzincan İtfaiye 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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