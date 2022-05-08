Son dakika 3. sayfa: Manisa'da Milli Mücadele dönemine ait el bombası bulundu - Haberler

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Son dakika 3. sayfa: Manisa'da Milli Mücadele dönemine ait el bombası bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika 3. sayfa: Manisa'da Milli Mücadele dönemine ait el bombası bulundu

Son dakika haber: Manisa'nın Ahmetli ilçesinde toprağa gömülü el bombası bulundu.

AHMETLİ, MANİSA (İHA) - Manisa'nın Ahmetli ilçesinde toprağa gömülü el bombası bulundu. Bombanın Milli Mücadele dönemine ait olduğu değerlendiriliyor.

Ahmetli ilçesine bağlı Dereköy Mahallesi'ndeki ormanlı arazide toprağa gömülü halde Milli Mücadele dönemine ait olduğu değerlendirilen patlamamış el bombası bulundu. Bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, güvenli bir şekilde bombayı bulunduğu alandan çıkararak imha etti.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

El Bombası, Ahmetli, Manisa, Milli, 3. Sayfa, Haberler

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