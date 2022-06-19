Cip ile motosiklet çarpıştı: 2 ağır yaralı Cip ile motosiklet çarpıştı: 2 ağır yaralı Konya'nın Kulu ilçesinde kavşakta cip ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı. Cip ile motosiklet çarpıştı: 2 ağır yaralı KONYA - Konya'nın Kulu ilçesinde kavşakta cip ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı. Kaza, saat 11.30 sıralarında Kulu ilçesi Meteoroloji Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kulu'dan Konya istikameti seyir halinde M.D., idaresindeki yabancı plakalı EN MD 1974 plakalı BMW marka cip, kavşakta Abdullah P.idaresindeki 07 ATE 992 plakalı motosikletle çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan sürücü ve yolcu Mehmet Ali G.yola savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulansla Kulu Devlet Hastanesine sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazaya karışan araç sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. İhlas Haber Ajansı / Ömer Keleş - 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Cip ile motosiklet çarpıştı: 2 ağır yaralı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.