Son dakika 3. sayfa: Kocasının boğarak öldürmek istediği kadını ekipler kurtardı

ÇORUM (İHA) - Çorum'da kocası tarafından boğularak öldürülmek istenen genç kadın, itfaiye ve polis ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan kadın yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.

Olay, Mimarsinan Mahallesi 20. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kadına şiddet uygulandığı yönünde ihbar alan polis ekipleri, belirtilen adrese geldi. İkazlara rağmen daire kapısının açılmaması üzerine itfaiyeden yardım istendi.

Zaman kaybetmeden olay yerine gelen itfaiye ekipleri kapıyı açtıklarında, 31 yaşındaki E.Ö.'nün eşi N.Ö. tarafından boğazı sıkılarak öldürülmek üzere olduğunu gördü. Polis ekiplerinin müdahalesi ile etkisiz hale getirilen N.Ö., gözaltına alınırken bilinci kapalı ve baygın vaziyetteki genç kadın sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alındı. E.Ö.'nün hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan N.Ö. ise tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇORUM

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa