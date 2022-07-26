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Son dakika 3. sayfa: Kazada ağır yaralanmıştı hastanedeki yaşam savaşını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika 3. sayfa: Kazada ağır yaralanmıştı hastanedeki yaşam savaşını kaybetti

Son dakika 3. sayfa haberine göre Sakarya'nın Karasu ilçesinde meydana gelen ve Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Hocaoğlu hayatını kaybettiği kazada hastanede yaşam savaşı veren traktör sürücüsü de 4 gün sonra hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde meydana gelen ve Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Hocaoğlu hayatını kaybettiği kazada hastanede yaşam savaşı veren traktör sürücüsü de 4 gün sonra hayatını kaybetti.

Kaza, Karasu ilçesi D014 Karayolu Karasu - Kaynarca yolu üzerinde Denizköy Mahallesi mevkiinde meydana gelmişti. Traktör ve iki otomobilin karıştığı kazada Ülkü Ocakları Karasu İlçe Başkanı Mehmet Hocaoğlu hayatını kaybetmiş, 1'i ağır dört kişi yaralanmıştı. Ağır yaralanan traktör sürücüsü Recep Ali Kutlu (53), Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldıktan sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti. Burada yapılan müdahalenin ardından Gebze'de bir hastanede tedavisi devam eden Kutlu, dört günlük yaşam mücadelesini kaybetti. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık Sakarya Karasu 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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