Son dakika 3. sayfa: Hatay'da yol kenarına el bombası atılmasıyla ilgili gözaltı sayısı 5'e yükseldi - Haberler

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Son dakika 3. sayfa: Hatay'da yol kenarına el bombası atılmasıyla ilgili gözaltı sayısı 5'e yükseldi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika habere göre Hatay'da yol kenarına el bombası atılmasıyla ilgili gözaltı sayısı 5'e yükseldi -Şüphelilerden 49 adet MG3 fişeği, 1 adet 12,7 uçaksavar, 2 adet Kanas fişeği, 1 adet Kaleşnikof fişeği, 2 adet M16 fişeği, 1 adet el bombası ve eroin ele geçirildi Hatay'ın Dörtyol ilçesinde polisin "dur"...

HATAY (İHA) - Hatay'da yol kenarına el bombası atılmasıyla ilgili gözaltı sayısı 5'e yükseldi

-Şüphelilerden 49 adet MG3 fişeği, 1 adet 12,7 uçaksavar, 2 adet Kanas fişeği, 1 adet Kaleşnikof fişeği, 2 adet M16 fişeği, 1 adet el bombası ve eroin ele geçirildi

HATAY - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobildeki 2 kişi, yakalanacaklarını anlayınca yanlarındaki patlayıcıyı yol kenarına atması sonrasında başlatılan operasyonda 3 şahıs daha yakalandı, gözaltı sayısı 5'e çıktı.Şüphelilerden 49 adet MG3 fişeği, 1 adet 12,7 uçaksavar, 2 adet Kanas fişeği, 1 adet Kaleşnikof fişeği, 2 adet M16 fişeği, 1 adet el bombası ve eroin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün Dörtyol'da dur ikazına uymayan bir araçtan polise yakalatmamak için dışarıya atılan poşet içerisinde 1 adet el bombası, araç içerisinde yapılan aramada 21.7 gram eroin, 12 adet 7.65 mm çapında fişek ele geçirilmişti. Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında araçla kaçarken yakalanan 2 şahıs ile bağlantılı olduğu belirlnen 3 şüphelinin ikametleri arama yapıldı.Yapılan aramada 49 adet MG3 fişeği, 1 adet 12,7 uçaksavar, 2 adet Kanas fişeği, 1 adet 7.62x39 Kaleşnikof fişeği, 2 adet M16 fişeği, 1 adet el bombası, 1 adet kurusıkıdan bozma ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili toplamda 5 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların önceki tarihlerde de narkotik ve hırsızlık suçlarından kayıtlarının bulunduğu ortaya çıktı.

Son dakika 3. sayfa: Hatay'da yol kenarına el bombası atılmasıyla ilgili gözaltı sayısı 5'e yükseldi

Son dakika 3. sayfa: Hatay'da yol kenarına el bombası atılmasıyla ilgili gözaltı sayısı 5'e yükseldi

Son dakika 3. sayfa: Hatay'da yol kenarına el bombası atılmasıyla ilgili gözaltı sayısı 5'e yükseldi

İhlas Haber Ajansı / Necati İvgin - 3. Sayfa

El Bombası, Gözaltı, Hatay, MG3, 3. Sayfa, Haberler

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