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Cinayet zanlısından şok cümleler: 25 kişi öldürdüm, 20 kişi daha öldüreceğim

3. Sayfa Haberleri

Son dakika 3. sayfa haberi: İstanbul'da işlediği cinayetten aranan ve yakınını görmek için geldiği Bolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda yakalanan Emin Arslan (41), kendisini görüntüleyen gazetecilere, "25 kişi öldürdüm. 20 kişi daha öldüreceğim" dedi.

İstanbul'da işlediği cinayetten aranan ve yakınını görmek için geldiği Bolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda yakalanan Emin Arslan (41), kendisini görüntüleyen gazetecilere, "25 kişi öldürdüm. 20 kişi daha öldüreceğim" dedi.
Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da gerçekleştirdiği kasten adam öldürmek suçundan hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve hakkında arama kararı olan Emin Arslan (41), Bolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan yakını G.A.'yı ziyarete geldi. Cezaevi girişinde yapılan kontrollerde Arslan'ın cinayet suçundan arandığı tespit edildi. Cezaevi görevlileri durumu polis ekiplerine bildirdi.
Cezaevine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kontrol altında tutulan Emin Arslan'ı gözaltına aldı. Sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen Arslan, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Arslan, hastane çıkışında kendisini görüntüleyen gazetecilere, "25 kişiyi öldürdüm. 20 kişi daha öldüreceğim" dedi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İstanbul Bolu 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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