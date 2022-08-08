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Son dakika haber | Çanakkale'de çıkan kavgada gözaltına alınan 10 kişi adliyeye sevk edildi

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Son dakika haber | Çanakkale'de çıkan kavgada gözaltına alınan 10 kişi adliyeye sevk edildi

Son dakika haberi: Çanakkale'de barlar sokağında bir eğlence mekanına girmek isteyen 4 kişi, içeriye alınmayınca çıkan kavgada bir polis yaralanmıştı.

Çanakkale'de barlar sokağında bir eğlence mekanına girmek isteyen 4 kişi, içeriye alınmayınca çıkan kavgada bir polis yaralanmıştı. Gözaltına alınan 10 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çanakkale'de dün meydana gelen olayda, Kemalpaşa Mahallesi Fetvane Sokak'ta bulunan ve barlar sokağı olarak bilinen yerde bir eğlence mekanına girmek isteyen 4 erkek, damsız oldukları gerekçesiyle içeri alınmadı. Bir süre kapıdaki güvenlik görevlileriyle tartışan şüpheliler, sakinleşip oradan ayrıldı. Daha sonra tekrar eğlence mekanına gelen şahıslar, karşıda bulunan meyhanedeki sandalye, tabak ve bardakları güvenlik görevlilerine fırlatmaya başladı. Güvenlik görevlileri ile taşkınlık çıkaran şahıslar arasında çıkan kavgada olay yerine gelen polis ekiplerinden bir memurda başına aldığı darbe ile yaralanmıştı. Olay sonrasında Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, 'Kasten yaralama', 'mala zarar verme' ve 'görevli memura mukavemet' suçlamalarıyla yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

(Enishan Keskin - İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çanakkale 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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