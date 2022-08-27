Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi: Belediye otobüsünde yangın paniği

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberleri... Belediye otobüsünde yangın paniği Kocaeli'nin Gebze ilçesi D-100 Karayolu'nda seyir halinde olan bir belediye otobüsünde çıkan küçük çaplı yangın, paniğe sebep oldu.

Belediye otobüsünde yangın paniği

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesi D-100 Karayolu'nda seyir halinde olan bir belediye otobüsünde çıkan küçük çaplı yangın, paniğe sebep oldu.

Yangın, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Tavşanlı Mahallesi D-100 Karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde seyir halinde olan 41 BR 331 plakalı belediye otobüsünün motor kısmından bir anda duman çıkmaya başladı. Yükselen dumanları fark eden sürücü, aracını durdurarak yolcuları indirdi. Çıkan yangın sürücünün kendi imkanları tarafından büyümeden söndürüldü. Yolcular ise bir başka otobüse bindirildi.

"Motordan büyük bir ses geldi"

Dumanları fark edip sürücüyü uyaran yolculardan Yunus Kurt, "Yolculuk yaptığımız esnada rampadan yukarıya doğru çıkarken motordan büyük bir ses geldi. Ondan sonra dumanlar yükseldi. Ben de hemen arka taraftaydım. Şoföre bağırdım, 'Yanıyoruz' dedim. Şoför kontağı kapattı. Sonrasında tekrar kontağa basınca arkadan dumanların yeniden yükseldiğini gördük. Şimdi de şoför yardımcı ekipleri aradı. Arkadaşlar geliyor. İnsanlar panik oldu. Herkes bir anda dışarıya çıkmak istedi, kapılara dayandı" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Uslu - 3. Sayfa

D-100 Karayolu Kocaeli Gebze 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title