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Son dakika haberleri... Aralarında husumet bulunan şahsa ateş açtılar: 3 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haber... Kilis'te 2 kişi aralarında husumeti bulunan şahsı av tüfeğiyle yaraladı.

Kilis'te 2 kişi aralarında husumeti bulunan şahsı av tüfeğiyle yaraladı. Olayla ilgili bulunmayan 2 kişi de açılan ateş sonucu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi Çengel Pazarının bulunduğu yere motosiklet ile gelen 2 kişi, aralarında husumet bulunan H.Y'ye ateş açtı. Bu esnada olay yerinde tesadüfen bulunan olayla ilgisi olmayan A.B. ile M.Ö ve H.Y. yaralandı. Yaralanan 3 kişi ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayda kullanılan av tüfeği ile birlikte İ.A. gözaltına alındı. Diğer kişinin de yakalanması için çalışma başlatıldı.

(Mehmet Ali Dağ - İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kilis 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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