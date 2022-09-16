Son dakika haberleri... Aralarında husumet bulunan şahsa ateş açtılar: 3 yaralı

Kilis'te 2 kişi aralarında husumeti bulunan şahsı av tüfeğiyle yaraladı. Olayla ilgili bulunmayan 2 kişi de açılan ateş sonucu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi Çengel Pazarının bulunduğu yere motosiklet ile gelen 2 kişi, aralarında husumet bulunan H.Y'ye ateş açtı. Bu esnada olay yerinde tesadüfen bulunan olayla ilgisi olmayan A.B. ile M.Ö ve H.Y. yaralandı. Yaralanan 3 kişi ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayda kullanılan av tüfeği ile birlikte İ.A. gözaltına alındı. Diğer kişinin de yakalanması için çalışma başlatıldı.

(Mehmet Ali Dağ - İHA)