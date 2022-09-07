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Son Dakika | 15 yaşında ehliyetsiz bindiği motosiklet ölümüne sebep oldu

3. Sayfa Haberleri

Son Dakika | 15 yaşında ehliyetsiz bindiği motosiklet ölümüne sebep oldu

Son dakika 3. sayfa haberi... Kocaeli'nin Darıca ilçesinde motosikletle yol kenarındaki demir korkuluklara çarpan ve ağır yaralanan 15 yaşındaki çocuk, hastanedeki 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde motosikletle yol kenarındaki demir korkuluklara çarpan ve ağır yaralanan 15 yaşındaki çocuk, hastanedeki 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 3 Eylül tarihinde Kocaeli'nin Darıca ilçesi Tuzla Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Darıca merkez istikametinde motosikletiyle seyir halinde olan Muhammet Efe Sevim (15), bir süre sonra direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bunun üzerine motosiklet, kaldırıma çıkarak yol kenarındaki demir korkuluklara çarptı. Kazanın şiddetiyle sürücü Muhammet Efe Sevim ve motosiklette yolcu olarak bulunan N.D. (14) yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansa alınan yaralılar, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde 4 gündür yaşam mücadelesi veren Muhammet Efe Sevim, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Muhammet Efe Kocaeli Tuzla Eylül 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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