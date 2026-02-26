Soma'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Manisa'nın Soma ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 516 adet sentetik ecza ile birlikte çeşitli suç aletleri ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Soma İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında E.Y. (22), F.A. (22) ve F.A. (23) isimli şahısların adreslerine operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 516 adet sentetik ecza hap, 1 adet pala, 1 adet bıçak ve 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, şüpheliler gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı