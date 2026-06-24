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Soma'daki orman yangını kontrol altına alındı

Soma'daki orman yangını kontrol altına alındı
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Manisa'nın Soma ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 4 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor.

Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Tabanlar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerce kontrol altına alındı ve alanda soğutma çalışmalarına başlandı.

Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Tabanlar Mahallesi mevkiindeki ormanlık alanda 12.30'da başlayan orman yangınına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kısa sürede müdahale edildi. Havadan ve karadan yoğun bir müdahalenin yapıldığı alanda rüzgarın etkisine rağmen yangın yaklaşık 4 saatlik bir çalışmanın sonunda kontrol altına alındı. Yapılan açıklamada bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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