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Soma'da maden işletmesindeki göçükte 5 işçi için kurtarma sürüyor, 2 işçi kurtarıldı

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Manisa'nın Soma ilçesindeki İmbat maden işletmesinde saat 14.00 sıralarında göçük meydana geldi. Göçükte mahsur kaldığı değerlendirilen 5 işçiyi kurtarma çalışmaları sürerken, 2 işçi sağ olarak kurtarıldı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Manisa'nın Soma ilçesinde bir maden işletmesinde meydana gelen göçükte mahsur kaldığı değerlendirilen 5 işçiye ulaşmak için ekiplerin arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürerken, 2 işçi sağ olarak kurtarıldı.

Soma ilçesinde faaliyet gösteren İmbat maden işletmesinde bugün saat 14.00 sıralarında göçük meydana geldi. Göçüğün ardından bölgeye sevk edilen ekipler, mahsur kalan işçilere ulaşmak için çalışma başlattı.

Edinilen bilgilere göre, göçük altında olduğu değerlendirilen Halit Ersay, Ramazan İnce, İsa Olcay, Kerim Ören ve Ömer Karakaya'ya ulaşmak için arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Göçükte mahsur kalan işçilerden Süleyman Şakrak ve İbrahim Çimen ise sağ olarak kurtarıldı. İki işçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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