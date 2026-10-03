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Soma'da maden göçüğünde 5 işçi ölünce Düşünce Rotası'ndan iş güvenliği çağrısı geldi

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Soma'da maden göçüğünde 5 işçi ölünce Düşünce Rotası'ndan iş güvenliği çağrısı geldi
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Soma'da özel maden işletmesindeki göçükte 5 işçi hayatını kaybetti. Düşünce Rotası Derneği Genel Başkanı Fatih Köse, 301 madencinin yaşamını yitirdiği faciayı hatırlatarak iş güvenliği önlemlerinin sahada etkili olması ve denetimlerin tavizsiz sürdürülmesi çağrısında bulundu.

Manisa'nın Soma ilçesinde göçükte 5 işçinin hayatını kaybetmesi üzerine açıklama yapan Düşünce Rotası Derneği Genel Başkanı Fatih Köse, 301 madencinin yaşamını yitirdiği faciayı hatırlatarak iş güvenliği önlemlerinin ve denetimlerin önemine dikkat çekti.

Manisa'nın Soma ilçesinde özel bir maden işletmesinde meydana gelen göçükte 5 işçinin hayatını kaybetmesinin ardından Düşünce Rotası Derneği Genel Başkanı Fatih Köse, iş güvenliği ve denetimlerin etkinliği konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Soma'da 301 madencinin hayatını kaybettiği büyük facianın ardından iş güvenliği konusunda gerekli adımların kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini belirten Köse, yaşanan son olayın madenlerde güvenlik tedbirlerinin önemini bir kez daha gündeme getirdiğini ifade etti.

"İş güvenliği uygulamaları sahada karşılık bulmalı"

Madenlerde alınan önlemlerin uygulamada etkili olmasının önemine değinen Köse, iş güvenliği tedbirlerinin yalnızca kağıt üzerinde kalmaması gerektiğini vurguladı. Üretim süreçlerinde çalışanların güvenliğinin öncelikli olması gerektiğini belirten Köse, bağımsız denetimlerin etkin biçimde yürütülmesi ve gerekli durumlarda caydırıcı yaptırımların uygulanması çağrısında bulundu.

İş güvenliği standartlarının eksiksiz uygulanmasının benzer olayların önlenmesinde önemli rol oynadığını kaydeden Köse, denetimlerin düzenli ve tavizsiz şekilde sürdürülmesi gerektiğini dile getirdi.

Sorumluların hesap vermesi çağrısı

Soma'da yaşanan son göçükte hayatını kaybeden işçilere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileyen Köse, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması gerektiğini belirtti. Köse, varsa ihmallerin ortaya çıkarılması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesinin önemine dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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