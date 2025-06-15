Soma'da İkinci Orman Yangınına Müdahale Başlatıldı

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Manisa'nın Soma ilçesinde aynı gün içinde çıkan ikinci orman yangınına ekipler tarafından müdahale ediliyor. Yangına hava ve kara ekipleriyle yoğun bir şekilde müdahale ediliyor.

Soma'da aynı gün ikinci orman yangını

MANİSA - Manisa'nın Soma ilçesinde bugün çıkan ikinci orman yangınına ekipler tarafından müdahaleye başlandı. İlçe merkezine bağlı Soğukdere Mahallesi mevkiinde saat 16.18'de başlayan yangına ilk müdahalenin saat 16.22'de yapıldığı öğrenildi.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yangına 2 uçak, 5 helikopter, 20 arazöz, 13 su ikmal aracı ve 2 dozer ile müdahale ediliyor. Ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına almak için havadan ve karadan yoğun bir çalışma yürütüyor.

Öğle saatlerinde Soma'nın Bayat Mahallesi'nde çıkan yangının ardından aynı gün ikinci kez orman yangını yaşanması endişeye neden oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YILMAZ SARIPINAR - 3.Sayfa
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