SOLOTÜRK'ten nefes kesen gösteri - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

SOLOTÜRK'ten nefes kesen gösteri

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

SOLOTÜRK'ten nefes kesen gösteri Tekirdağ'da 56'ıncısı düzenlenen Uluslararası Kiraz Festivali çerçevesinde SOLOTÜRK'ün uçuşları muhteşem gösterilere sahne oldu.

SOLOTÜRK'ten nefes kesen gösteri

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da 56'ıncısı düzenlenen Uluslararası Kiraz Festivali çerçevesinde SOLOTÜRK'ün uçuşları muhteşem gösterilere sahne oldu.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen 56'ıncı Uluslararası Kiraz Festivali'nde Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi ekibi SOLOTÜRK, uçuş yaptı. Şehrin kıyı kesimleri ve Rumeli İskelesi üzerinde uçuş yapan Pilot Binbaşı Emre Mert ve Pilot Binbaşı Murat Bakırcı yaptıkları akrobatik hareketler ile izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı. Binlerce vatandaşın büyük ilgiyle izlediği gösterilerde 'SOLOTÜRK kalkışı' ve 'SOLOTÜRK tonosu' gibi hareketlerin yanı sıra uçağın hızının en az seviyeye düşürülerek gerçekleştirilen ve dünyanın en zor tekniklerinden biri olan 'saygı uçuşu' hareketini de gerçekleştiren pilotlar izleyenlerden tam not aldı.

Gösterileri TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ve Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'in yanı sıra binlerce vatandaş ayakta izledi.

İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ - 3. Sayfa

3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title