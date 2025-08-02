Söke-Kuşadası Yolunda Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Söke- Kuşadası yolu üzerindeki Granta Mevkii'nde meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı. Güvenlik güçleri motosilete çarpıp kaçan sürücünün yakalanması için çalışması başlattı.

Edinilen bilgiye göre, 09 ABL 824 plakalı motosiklete, seyir halindeyken bir otomobil çarpıp olay yerinden uzaklaştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet savrularak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü S.K. yaralanırken paramparça olan motosikletin olduğu bölgede inceleme yapan güvenlik güçleri otomobil ve sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaçan sürücünün yakalanması ve kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - AYDIN