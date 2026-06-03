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Söke'de yanan traktörden geriye hurda yığını kaldı

Söke'de yanan traktörden geriye hurda yığını kaldı
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Aydın'ın Söke ilçesinde çiftçi Erkan Şirin'e ait traktör, anız yatağını sulamak için park edildiği sırada çıkan yangında tamamen kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, traktörden geriye hurda yığını kaldı.

Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Atburgazı Mahallesi'nde meydana gelen traktör yangını, çiftçiyi mağdur etti. Hasat sonrası tarlasındaki anız yatağını sulamak için hazırlık yapan çiftçinin traktörü çıkan yangında tamamen kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre Atburgazı Mahallesi'nde çiftçilik yapan Erkan Şirin, buğday hasadının ardından anız yatağına su vermek amacıyla Deutz marka traktörünü sulama kanalı kenarına park etti. Çalışır durumdaki traktörden bir süre sonra yoğun duman yükselmeye başladı.

Durumu fark eden Şirin, alevlere ilk müdahaleyi kendi imkanlarıyla yaparken, bir yandan da itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Ancak yangın kısa sürede büyüyerek traktörün tamamını sardı. Çiftçinin tüm çabalarına rağmen alevler kontrol altına alınamayınca traktör küle döndü.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, traktörden geriye yalnızca demir aksam ve hurda yığını kaldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Yaşanan olay sonrası büyük üzüntü yaşayan çiftçi Erkan Şirin, yıllardır kullandığı traktörünü kaybetmenin üzüntüsünü yaşarken, yangın nedeniyle ciddi maddi zarara uğradığını belirtti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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