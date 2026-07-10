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Söke'de trafik kazası: 1 yaralı

Söke'de trafik kazası: 1 yaralı
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Aydın'ın Söke ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında bir kişi yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza Söke-Milas karayolu üzerinde meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, 35 BFA 34 plakalı otomobil ile 06 CEJ 081 plakalı otomobil yol üzerinde çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile otomobiller savruldu. Kaza ihbarı üzerine bölgeye İtfaiye, trafik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan şahsı ilk tedavisinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kazayla ilgili incelemeler sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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